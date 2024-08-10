Врач рассказала, как сыр может навредить здоровью

Чрезмерное употребление сыра может негативно сказаться на здоровье, а именно стать причиной накопления «плохого» холестерина в организме. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Павлюк.

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По ее словам, сыры отличаются по сорту, калорийности и содержанию соли. Вред продукта обусловлен высоким содержанием насыщенных жиров и «плохого» холестерина, которые при чрезмерном потреблении могут привести к проблемам.

Нормой сыра в день является порция в 20–30 граммов для жирных сортов и до 50 граммов для нежирных. А людям с аллергией на белок коровьего молока не следует есть сыры совсем, отметила врач.

— Все больше научных данных поступает о том, что существует аллергия, не связанная с иммуноглобулином Е. То есть человек может жить и не знать, что у него аллергия на белок коровьего молока, — заявила Павлюк в интервью «Радио 1».

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