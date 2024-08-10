Диетолог рассказал, с чем нельзя есть гречку

Гречка полезна для организма, однако ее некоторые сочетания с другими продуктами отрицательно влияют на здоровье. Об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По словам диетолога, наиболее полезный вид гречки – ядрица. Полезен и продел –дробленое зерно. Но если крупинки мелкие, это не очень хорошо, так как ускоряется время расщепления продукта в желудочно-кишечном тракте. Нужно же, чтобы этот процесс происходил дольше.

Гречка особенно полезна с овощами, рыбой и мясом, а также с молоком. А делать гречку с сахаром не рекомендуется.

«Гречка плохо сочетается с сахаром. В этом случае польза не добавляется, а вред увеличивается», – считает диетолог.

Он отметил также, что блюда из гречки лучше есть пять раз в неделю, сообщает радио Sputnik.

«Она полезна при метаболическом синдроме, то есть при ожирении, при сахарном диабете, артериальной гипертонии, атеросклерозе и многих других заболеваниях», – заключил Гинзбург.

Ранее диетолог Дмитрий Куликов рассказал, что нут, или турецкий горох, снижает риск ряда кишечных болезней, но противопоказан людям с некоторыми заболеваниями. Так, турецкий горох не рекомендуется употреблять при наличии язвы, цистита, подагры и тромбофлебита.