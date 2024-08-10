Почему завтрак так важен для физического и психического здоровья

Исследование ученых показало, что дети, которые не завтракают, чувствуют себя менее счастливыми. Чем еще важен первый прием пищи и почему его нельзя пропускать, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

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Завтрак является одним из основных приемов пищи, наряду с обедом и ужином. Он важен для организма, поскольку от последнего приема пищи к моменту пробуждения, как правило, проходит от 8 до 12 часов, а в некоторых случаях и больше, отметила врач-диетолог Марина Макиша.

— Поэтому человек, встав утром с постели, объективно чувствует себя голодным. В это время в организме уже начинается катаболический процесс, при котором происходит расщепление собственных мышц для получения определенного количества необходимых аминокислот, — объяснила диетолог.

Кто обычно не завтракает, тот наедается на ночь, заметила специалист. Вечерний прием еды становится плотным, поэтому с утра кажется, что аппетита нет. Но на самом деле организм голоден, и, если его не покормить, активность работы тела и мозга будет ниже.

— Человек пробуждается от того, что у него поднимается уровень гормона стресса — кортизола. Поэтому люди, которые не завтракают, как правило, нарушают нормальную работу метаболических процессов в своем организме из-за того, что они физически не чувствуют голода, — пояснила Макиша.

Также отсутствие первого приема пищи и, как следствие, нерациональное питание будут способствовать потере мышечной массы. Исследования показали, что люди, которые не завтракают, чаще переедают — в среднем от 300 до 500 килокалорий в день, сообщила врач.

— Как это случается? Человек не завтракает и едет на работу. По пути он покупает какую-нибудь шоколадку и чашку кофе. Потом перекусывает чем-нибудь уже на работе. Отсюда и идет переедание, — объяснила собеседница «ВМ».

Ученые доказали, что людям, которые не пропускают завтрак, легче соблюдать режим питания и не переедать, добавила Макиша.

Диетолог Михаил Гинзбург в свою очередь рассказал, что человек получает от приемов пищи радость и удовольствие, а также становится более защищенным от стресса:

— Почему возникает чувство радости, счастья? Потому что энергия от завтрака питает человека всю первую половину дня, когда он строит планы.

Отказ от первого приема пищи чреват проблемами со здоровьем, предупредил специалист. Из-за этого увеличивается риск развития язвенной болезни, а также всех заболеваний желудочно-кишечного тракта.