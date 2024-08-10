Ученые назвали топ-5 правил для здоровья и долголетия

Исследования показывают, что ведение здорового образа жизни не только увеличивает продолжительность жизни, но и сохраняет хорошее здоровье до глубокой старости. Обозреватели «Якутия-Daily» выделили пять основных правил для достижения долголетия.

© Poslednie-novosti.com

Здоровый сон: Важно высыпаться не менее 7 часов в сутки, чтобы поддерживать здоровье и бодрость. Недостаток сна может привести к ухудшению эмоционального состояния и гормональным нарушениям; Правильное питание: Ключ к долголетию — сбалансированный рацион, богатый клетчаткой и белками, с обязательным потреблением не менее 500 граммов фруктов и овощей в день. Рекомендуется избегать избыточного потребления жиров и углеводов животного происхождения; Забота о здоровье сердца: Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний включает правильное питание и регулярные проверки, такие как ЭКГ, начиная с 30 лет; Физическая активность: Не менее 30 минут движения каждый день — это необходимо для поддержания здоровья. Рекомендуются прогулки на свежем воздухе и отказ от лифта; Регулярные медицинские осмотры: Периодические обследования помогают своевременно выявлять заболевания и предотвращать серьезные осложнения.

Следуя этим рекомендациям, можно значительно улучшить качество жизни и продлить ее.