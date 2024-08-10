Нутрициолог рассказал о принципах интуитивного питания

Интуитивное питание носит больше психотерапевтический характер и может быть важным шагом на пути к осознанности в питании, однако ждать от него похудения или принципиального улучшения самочувствия не стоит. Об этом в беседе с RT заявила нутрициолог, эксперт рынка НТИ Хелснет (HealthNet) Татьяна Цигальницкая.

© unsplash

«Начнём с того что интуитивное питание — это в первую очередь психотерапевтическая история, которая не относится ни к одной из систем питания. Люди ожидают, что организм подскажет, каких витаминов и микроэлементов ему не хватает, но в реальности получается не совсем так. Например, вы захотели съесть пирожное и задумываетесь, действительно ли вам этого хочется, но кандида в вашем ЖКТ активно голосует «за», и вы едите пирожное. Отсюда вопрос: была ли это именно ваша интуиция или влияние патогенных процессов?» — рассказала Цигальницкая.

Основу интуитивного питания составляет принцип, согласно которому сигналы организма важнее, чем полезность или неполезность какого-то продукта. Она уточнила, что такое питание имеет смысл на этапе нормализации взаимоотношений человека с едой.

При этом нутрициолог отметила, что стремление прислушаться к себе и к потребностям своего организма необходимо для коррекции питания в сторону более полезных продуктов.

«Осознанность, основанная на соединении интуиции и знаний об основах сбалансированного питания действительно может научить человека отличать истинные потребности организма от побуждений, искусственно сгенерированных патологическими или эмоциональными состояниями», — добавила Цигальницкая.

Ранее врач посоветовала обращать внимание на состав при выборе функционального продукта.