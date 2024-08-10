Диетолог предупредила о вреде «полезных десертов»

Десерты для правильного питания или так называемые ПП-десерты часто содержат столько же калорий, сколько и стандартные сладости, столовый сахар в них просто заменяют на тростниковый или финиковый. Об этом сообщила диетолог и эндокринолог Майра Рау.

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— Маркировку «ПП» приобретают с маркетинговой целью. В этих продуктах пшеничная мука заменяется на рисовую, миндальную или кокосовую. Столовый сахар — на тростниковый, финиковый, кленовый сироп и другие заменители, которые по своей химической структуре являются теми же простыми углеводами, что и столовый сахар, — отметила врач.

По ее словам, увлекаться традиционными летними напитками тоже не стоит. Диетолог указала, что квас, морсы и лимонады часто содержат большое количество сахара, передает РИА Новости.

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