Врач рассказал о снижении риска онкологии при переходе на мясо птицы

Говядину, баранину и свинину следует заменить на мясо птицы, чтобы избежать развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Такое мнение выразил ТАСС врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

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"С увеличением употребления красного мяса линейно связаны такие моменты как ишемическая болезнь сердца, атеросклероз и рак толстой кишки. Выводы делаются такие, что красного мяса в пище должно быть поменьше. По крайней мере, надо есть это не каждый день, если ты находишься в группе риска. <...> Риск повышается, если красное мясо поступает в жареном виде. К красному мясу не относится мясо птицы, не важно как оно выглядит с виду - белым, красным. Есть эпидемиологические исследования, показывающие, что достаточное потребление птицы никак не влияет на те самые сердечно-сосудистые, онкологические заболевания. Красное мясо есть чем заменить", - рассказал Гинзбург.

По его словам, в группу риска входят люди старше 40 лет, имеющие ожирение, проблемы с сердечно-сосудистой системой. Врач посоветовал таким людям снизить потребление красного мяса до порции в день.

"Риск повышается если это красное мясо поступает в виде сосисок, колбас, так называемых продуктов глубокой переработки мяса", - подчеркнул специалист.

Гинзбург также отметил, что красное мясо можно умеренно потреблять в супах при условии, что его количество на прием не превышает 50 граммов, в то время как порция мяса обычно составляет 100 граммов и более.

Согласно новому докладу Росстата о потреблении продуктов питания в российских домохозяйствах, потребление россиянами мяса и мясопродуктов в 2023 году обновило исторический рекорд, достигнув 98 кг в среднем на человека.