Диетолог предупредил о вреде сыра и сколько его можно есть

Чрезмерное употребление сыра плохо сказывается на здоровье, предупредила врач-диетолог Наталья Павлюк в разговоре с «Радио 1». По ее словам, сыр — полезный продукт, но со своими нюансами.

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"Сыр бывает разный, он отличается по калорийности и количеству соли. И вреден он тем, что в нем много насыщенных жиров и холестерина, которые при избыточном потреблении могут нанести ущерб здоровью", — подчеркнула диетолог.

Она отметила, что ежедневная норма употребления жирного сыра — 20–30 граммов, нежирного — до 50 граммов. При этом тем, кто страдает от аллергии на белок коровьего молока, лучше вообще не есть этот продукт.

"Сейчас все больше данных о том, что существует аллергия, которая не связана с иммуноглобулином Е. То есть человек может жить и не знать, что у него аллергия на белок коровьего молока. У таких людей кусочек сыра будет провоцировать изжогу, расстройство стула. Бывают и долгосрочные повреждения, когда вплоть до месяца идет восстановление", — подчеркнула Павлюк.

Среди плюсов этого молочного продукта — белок, витамины и другие полезные вещества. Сыр положительно влияет на питание, если не переедать, заверила эксперт. К тому же ученые доказали, что если употреблять до 30 граммов сыра в день, можно увеличить продолжительность жизни, подытожила диетолог.

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