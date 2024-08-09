Врач назвал две привычки, которые предотвращают диабет

Правильное питание и регулярные физические нагрузки способны предотвратить развитие диабета второго типа, написала в Telegram-канале эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Она сослалась на результаты проведенного в Финляндии эксперимента, в котором участвовала тысяча мужчин от 50 до 75 лет с повышенным уровнем глюкозы в крови.

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По словам Павловой, часть добровольцев значительно улучшила рацион, включив в него качественные жиры, пищевые волокна, овощи и фрукты. Кроме того, мужчины начали больше заниматься спортом. Это позволило испытуемым значительно снизить риск заболевания диабетом второго типа.

"В итоге среди добровольцев из здоровой группы было заметно меньше тех, кто в итоге заболел диабетом второго типа (по сравнению с контрольной группой). Генетический риск роли не играл", — добавила эндокринолог.

Павлова отметила, что наследственная предрасположенность к диабету не является абсолютной гарантией того, что человек получит это заболевание. Она призвала не забывать принимать профилактические меры, чтобы сохранить здоровье.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова посоветовала отказаться от арбузов людям, страдающим сахарным диабетом и ожирением. Кроме того, с данным продуктом нужно быть осторожными пациентам с гепатитом и циррозом.