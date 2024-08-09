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Врач Перевалова: спортсменам необходимы регулярные медобследования

Реабилитолог, спортивный врач Ольга Перевалова рассказала, что профессиональным спортсменам следует регулярно проверять своё здоровье, поскольку чрезмерные физические нагрузки оказывают разрушительное действие на организм.

Врач: спортсменам необходимы регулярные медобследования
© РИА Новости

Для поддержания здоровья мышечной ткани спортсменам нужно проверять состояние органов выделения, а также контролировать гормональный фон, объяснила она в интервью Радио Sputnik.

«Необходимо делать УЗИ органов выделения, а если надо, то ещё и КТ, и МРТ», — уточнила врач.

Кроме того, после каждого соревнования, профессиональным спортсменам рекомендуется делать ЭКГ, отметила Перевалова.

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ЗОЖ
Татьяна Романенко