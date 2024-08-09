Врач раскрыла, кожура каких фруктов и овощей очень полезна для человека

Человек может употреблять в пищу кожуру огурцов, баклажанов, яблок, помидоров, картофеля и цитрусовых, рассказала NEWS.ru гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова. Она отметила, что данная часть плодов часто содержит много витаминов и минералов.

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Кожура огурца богата клетчаткой, необходимой для пищеварения, калием, бета-каротином. Предотвращает появление тромбов, защищает от запоров, полезна для костей и зрения. Огурец с кожурой переваривается до двух часов, из-за чего человек получает более плотное чувство насыщения, — заявила Сухорукова.

По ее словам, кожица винограда содержит ресвератрол — природный антибиотик. Медик подчеркнула, что в кожуре баклажанов присутствуют флавоноиды, клетчатка и магний. Она пояснила, что фиолетовый цвет овоща обеспечивают антоцианы, снижающие уровень холестерина.

Кожура яблока — это сплошная польза. В ней нерастворимая клетчатка, витамины С и А. Все это благоприятно сказывается на здоровье сердца и способствует устранению аллергических проявлений. Яблоко с кожурой помогает приводить в норму и сахар крови, при этом есть определенные ограничения. Так, например, кожуру у яблока надо срезать людям с язвенной болезнью. Связано это с тем, что она жесткая и может вызывать раздражение слизистой желудка, — добавила Сухорукова.

Врач подчеркнула, что кожура помидора содержит нарингенин, обеспечивающей профилактику рака предстательной железы, а кожица картофеля богата клетчаткой, железом, витамином С, калием и фолиевой кислотой. По ее словам, ее можно употреблять в пищу, если перед приготовлением тщательно потереть плод специальной щеткой. Исключение составляют плоды с зеленоватой кожицей и пятнами на ней из-за опасного для человека вещества салонина.

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