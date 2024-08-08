Полезен ли порошковый протеин и как понять, сколько белка нужно в день

Наряду с углеводами и жирами белок является одним из трех основных макроэлементов, которые необходимы организму для нормального функционирования. Белок, в частности, необходим для наращивания мышечной массы, восстановления тканей, иммунной функции и других процессов. Кроме того, именно белковые продукты позволяют дольше чувствовать насыщение.

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Минимальной нормой потребления белка считаются 0,8 грамма на килограмм массы тела. Так, например, при весе в 70 килограммов вам необходимо потреблять 56 граммов белка в день. А если вы присмотритесь к таблицам КБЖУ на любимых продуктах, выяснится, что белка в них не так уж и много. Филе куриной грудки содержит 22,50 г белка на 100 г продукта. Обогащенные белком йогурты — до 20-30 граммов на порцию, в то же время в обычных — около 4 граммов белка. В двух вареных яйцах 12,8 грамма белка.

Если же вы стремитесь нарастить мышечную массу, норма значительно вырастает до 1,2-1,7 грамма на килограмм массы тела в день. Некоторым людям — например, веганам, тем, кто восстанавливается после операций, а также пожилым людям, — может быть сложнее достичь своих ежедневных целей, употребляя только пищу. «Протеиновые порошки, безусловно, могут помочь вам, если вы не получаете достаточного количества белка в своем рационе или испытываете повышенную потребность в белке из-за режима тренировок или определенного состояния здоровья», — объяснила диетолог Стефани Сассос в интервью HuffPost.

Кроме того, важно помнить, что протеиновые коктейли могут стать частью здорового питания, но не заменить его. «Они могут стать отличным перекусом на бегу и стать ключом к получению достаточного количества качественного белка в течение дня. Однако общее количество белка в день должно поступать из цельных продуктов», — считает специалист. Прежде чем принимать протеиновые добавки, спортивный диетолог Даниэль Лафата советует вести дневник питания в течение нескольких дней, чтобы рассчитать необходимую дозу.