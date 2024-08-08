Выбор качественного и удобного матраса - это важная задача, которая напрямую влияет на ваше здоровье и комфортный сон. Одним из ключевых факторов при выборе матраса является поддержка позвоночника.

Во время сна позвоночник должен находиться в естественном положении, чтобы разгрузиться после активного дня. Неправильный матрас может привести к искривлению позвоночника и возникновению болей в спине. Поэтому при выборе матраса стоит обратить особое внимание на степень жесткости и материал наполнителя.

В чем вред ночных пробуждений

Идеальным вариантом будет матрас с пеной высокой плотности, которая не проминается со временем. Такой материал обеспечит равномерную поддержку всех отделов позвоночника и позволит ему полностью расслабиться и восстановиться за ночь.

Подробнее о выборе матраса рассказал в своем видео врач Сергей Длин.