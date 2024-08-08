Терапевт Зоуи Уильямс рассказала, что, чтобы справиться с повышенным газообразованием, необходимо придерживаться диеты Low FOODMAP. Простой способ справиться с распространенным расстройством пищеварения врач раскрыла изданию The Sun.

Уильямс объяснила, что из рациона надо исключить группу углеводов, которые могут способствовать возникновению симптомов синдрома раздраженного кишечника. В список запрещенных при диете Low FOODMAP продуктов она внесла яблоки, абрикосы, вишню, персики, лук, чеснок, капусту, грибы, молочные продукты, злаки, бобовые, орехи и выпечку. Справиться с повышенным газообразованием поможет максимальный отказ от этих продуктов, подчеркнула врач.

Во время лечения этой проблемы со здоровьем Уильямс посоветовала разнообразить рацион овсяными хлопьями и лепешками, мясом, птицей, рыбой, яйцами, тофу и другими соевыми продуктами. Однако, по ее словам, лечебное меню должен составлять специалист. Для полного выздоровления обычно достаточно четырех-шести недель, резюмировала эксперт.

Ранее Зоуи Уильямс назвала неочевидную причину постоянной слабости и усталости. По ее словам, симптомы могут возникать из-за недостаточного потребления воды.