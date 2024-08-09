Биолог назвала самые полезные ягоды для сердца

Самыми полезными ягодами для сердца являются земляника, малина, клюква, черная смородина и ежевика, передает NEWS.ru со ссылкой на доцента кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяну Алексееву.

По ее словам, большинство ягод содержат витамин C, который способствует укреплению стенок кровеносных сосудов и улучшению их эластичности. Кроме того, ягоды богаты клетчаткой, снижающей уровень холестерина.

Земляника и клюква также улучшают обмен веществ в организме и состояние кровеносных сосудов. Малина способствует нормализации сердечного ритма и снижает температуру. Черная смородина богата витаминами, необходимыми сосудам и сердцу, а ежевика помогает укреплять кровеносные сосуды, отметила Алексеева.

Ранее врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала, сколько малины в день допустимо употреблять взрослым и детям. По словам специалиста, взрослый человек без вреда для здоровья может съесть до 400 граммов этой ягоды в сутки. При этом несовершеннолетние могут употребить в пищу до 200 граммов малины.