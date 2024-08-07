Коллаген – важнейший белок в организме человека, составляющий основу соединительной ткани. Он играет ключевую роль в поддержании здоровья кожи, суставов, костей и волос. С возрастом естественная выработка коллагена в организме снижается, что приводит к появлению морщин, ухудшению состояния суставов и общему снижению эластичности тканей.

Многие люди прибегают к приему коллагеновых добавок в надежде улучшить состояние кожи, суставов и общее самочувствие. Однако часто эффект от такого приема оказывается незаметным.

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Организм всегда отдает приоритет поддержанию работы жизненно важных органов и систем. При дефиците белка поступающий коллаген может быть направлен на обеспечение функционирования внутренних органов, а не на улучшение состояния кожи или суставов.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Олег Абакумов.