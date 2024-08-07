Диетолог рассказала про продукты, которые ошибочно считаются вредными

Терапевт, диетолог Елена Устинова развеяла мифы о продуктах, которые ошибочно считают вредными. Ее слова приводит «Газета.Ru».

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Прежде всего врач успокоила переживающих о здоровье любителей хлеба. По ее словам, многие люди отказываются от дрожжевого хлеба в пользу бездрожжевого, но разница между ними лишь в закваске. В первом случае ее делают на дрожжах, а во втором — на грибках. При этом польза и вред от обоих видов продукта одинаковы.

«Идеальный состав хлеба — это пшеничная мука не первого сорта (а погрубее), ржаная мука, отруби, вода, соль и закваска. В таком случае и дрожжевой, и бездрожжевой хлеб будут одинаково полезны», — объяснила диетолог.

Также Устинова рассказала, что не соответствует действительности утверждение о вреде для здоровья рыбных консервов. Любая рыба, законсервированная в рассоле, а не в масле, — это источник легкоусвояемого белка, йода, кальция и фосфора. В то же время врач обратила внимание, что в таких консервах содержится большое количество соли.

По мнению Устиновой, незаслуженно получила плохую репутацию и свиная печень, хотя этот продукт является низкокалорийным, а также богат белком. Кроме того, свиная печень содержит витамины группы B, витамин А, железо и медь, добавила диетолог.

Ранее диетолог Екатерина Бурляева назвала полезную для сердечников сладость. Она рекомендовала при заболеваниях сердечно-сосудистой системы чаще есть курагу, так как она богата пищевыми волокнами и калием.