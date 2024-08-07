Эндокринолог призвала не покупать у фермеров некоторые продукты

Эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Вероника Неудахина рассказала, как обезопасить себя при приобретении фермерских товаров и какие продукты покупать не стоит. Своими рекомендациями она поделилась с «Лентой.ру».

Врач предупредила, что некоторая фермерская продукция может представлять опасность для здоровья. По ее словам, в первую очередь это связано с тем, что натуральные продукты имеют короткий срок годности, поэтому очень важно соблюдать правильные условия хранения. Еще одной проблемой эндокринолог назвала неизвестный и, возможно, недостаточный уровень санитарного контроля.

«У покупателя может не быть информации, насколько тщательно на фермах проверяются продукты, в каких условиях содержатся животные и так далее», — объяснила она.

В связи с этим врач призвала россиян воздержаться от покупки у непроверенных фермеров сырых молочных продуктов, яиц, мяса, птицы, рыбы. По ее словам, это всегда сопряжено с риском серьезных заболеваний, которые могут передаваться человеку из них. Среди таких заболеваний Неудахина выделила сальмонеллез, бруцеллез, листериоз, ботулизм, различные паразитарные инфекции.

Если человек привык пить некипяченое молоко и есть не до конца приготовленные яйца, например, яичницу-глазунью, яйца всмятку, десерты из сырого яичного белка, следует приобретать эти продукты в магазине, а не у фермеров. Молочную продукцию тоже лучше покупать в крупных торговых точках, - Вероника Неудахина, эндокринолог

Также, по мнению собеседницы «Ленты.ру», не стоит брать у фермеров консервы, соления и копчености, поскольку в большинстве случаев их нельзя самостоятельно обезопасить термической обработкой.

При покупке фермерских продуктов врач посоветовала обращать внимание на то, кто и где их продает. Отдавать предпочтение стоит товарам проверенных фермеров, которые соблюдают санитарные нормы и выполняют технологические требования. Лучше всего, по ее словам, выбирать рынки, при которых есть лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, проверяющие качество продукции. Также помочь потребителю могут магазины «живой еды», сотрудники которых тщательно отбирают продукты, или выставки-ярмарки.

«Важно помнить, что покупать продукты с рук у неизвестного продавца вне специально предназначенного для торговли места опасно. Стоит также знать, что у фермеров, продающих свою продукцию, должны быть сертификаты, подтверждающие ее безопасность, разрешение на торговлю и личные медицинские книжки», — заключила эндокринолог.

Ранее кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов предостерег от распространенных ошибок при отравлении. По его словам, появлении симптомов интоксикации надо показаться врачу и не пить антибиотики, не разобравшись, вызвали отравление токсины, вирусы или бактерии.