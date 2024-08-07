Как легко сбросить до пяти килограммов за пару дней

Разгрузочные дни помогут сбросить до пяти килограммов за несколько дней, заявила врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с NEWS.ru. По ее словам, необходимо создать дефицит калорий и употреблять в пищу вареную курицу и овощи.

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Когда речь идет о лишних двух — пяти килограммах, можно пробовать разгрузочные дни, чтобы их скинуть. В такие дни я советую пить воду и есть около 400 граммов отварной курицы, отварные или свежие овощи и все. Дефицит калорий здесь создается за счет отсутствия сложных углеводов, — сказала эксперт.

По словам Диановой, в разгрузочные дни можно сделать два или три приема пищи за день. Также она не советует полностью голодать весь день, так как на следующий можно сорваться и начать есть мучное, сладкое или жареное.

Ранее врач-диетолог Анастасия Ефимова заявила, что можно есть шоколад и не толстеть, он должен быть темным и с высоким процентом какао. По ее словам, это лакомство может быть даже полезным.

До этого диетолог Елена Соломатина заявила, что некоторые фрукты могут навредить людям старше 50 лет при наличии сахарного диабета или нечувствительности к глюкозе. По ее словам, среди таких опасных фруктов — сладкие яблоки и бананы.