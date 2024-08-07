Осанка и здоровье: какие привычки вредят осанке и как их исправить

Нарушения осанки могут привести к множеству проблем, от болей в спине до серьёзных заболеваний позвоночника. Эксперты рассказали, как избежать самых распространенных ошибок.

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Мы все слышали, что осанка важна, но задумывались ли вы когда-нибудь, как наши повседневные привычки могут разрушать её и наше здоровье? Оказывается, неправильная осанка может вызвать серьёзные проблемы, от болей в спине до хронических заболеваний. Мы поговорили с экспертами, чтобы узнать, какие привычки нам нужно изменить, чтобы сохранить здоровье и красоту.

Важность правильной осанки

Осанка играет ключевую роль не только в визуальном восприятии человека, но и в его общем здоровье. Она влияет на работу внутренних органов, нервной системы и общее самочувствие.

Юлия Пригожина, заведующая научно-клинического центра EK-clinic, объясняет:

"Осанка — это не просто эстетический аспект внешнего вида. Это сложный механизм, который влияет на здоровье опорно-двигательного аппарата, работу внутренних органов, а также на самочувствие и психическое состояние человека. Нарушение осанки может привести к различным проблемам со здоровьем, включая боли в спине, шее, головные боли, проблемы с дыханием, а также к развитию остеохондроза, сколиоза и других заболеваний позвоночника".

Правильная осанка зависит от множества факторов, включая мышечный тонус, гормональный баланс и работу центральной нервной системы. Нарушения в этих областях могут привести к серьезным проблемам с позвоночником.

"К сожалению, современный образ жизни часто становится причиной развития проблем с осанкой. Неправильные позы за компьютером, мобильным телефоном, длительное сидение и недостаток физической активности могут привести к боли в спине, ограничению подвижности, а в последствии и к более серьезным проблемам со здоровьем," - отмечает Михаил Кутушов, врач-токсиколог, кандидат медицинских наук.

Как привычки влияют на осанку

Гормоны играют значительную роль в обменных процессах, влияющих на состояние хрящевой ткани, а центральная нервная система контролирует положение тела в пространстве.

"Важную роль в формировании осанки играют гормоны, в частности, гормоны щитовидной железы, влияющие на обмен веществ в хрящевой ткани межпозвоночных дисков. Центральная нервная система постоянно контролирует положение тела в пространстве, отправляя сигналы мышцам, чтобы поддерживать равновесие и стабильность," - разъясняет важность гормонов и центральной нервной системы в поддержании осанки Пригожина.

Неправильная осанка — это результат длительного воздействия вредных привычек. Рассмотрим основные ошибки в повседневной деятельности, которые могут нанести вред вашему позвоночнику:

1. Сидячий образ жизни. Длительное сидение негативно сказывается на мышцах и кровообращении, что может привести к развитию хронических заболеваний.

"Длительное нахождение в сидячем положении приводит к ослаблению мышц спины, шеи, живота. Это нарушает кровообращение, обмен веществ, создавая предпосылки для развития остеохондроза." — объясняет врач.

2. Неправильная посадка. Неправильная посадка за компьютером, отсутствие эргономики рабочего места и недостаток движения могут вызвать перенапряжение и деформацию мышц.

"Скованная спина, сутулость, искривление позвоночника — все это приводит к перенапряжению мышц, деформации межпозвоночных дисков, сдавливанию нервов." — рассказывает она.

3. Использование мобильных устройств. Современные гаджеты становятся причиной развития "текстового шейного синдрома" из-за постоянного наклона головы вперед.

"Низко опущенная голова, сгорбленная спина при использовании смартфонов и планшетов — частая причина нарушения осанки у молодых людей. Постоянное смотрение в мобильный телефон приводит к перенапряжению мышц шеи и вызывает так называемый 'текстовый шейный синдром', а длительное удержание телефона в одной руке может вызвать дисбаланс в мышцах плеча и шеи." — разъясняет Михаил Кутушов.

4. Ношение тяжестей. Неравномерное распределение веса при ношении тяжестей может привести к дисбалансу и деформации позвоночника.

"Неравномерное распределение груза на плечах приводит к перенапряжению мышц спины и искривлению позвоночника." — рассказывает Юлия Пригожина.

5. Использование обуви. Неправильно подобранная обувь, особенно высокие каблуки, нарушает естественную биомеханику стопы и может негативно сказаться на осанке.

"Высокий каблук нарушает естественную биомеханику стопы, что отражается на осанке и приводит к перенапряжению мышц спины." — объясняет эксперт.

6. Проблемы с прикусом и их влияние на осанку. Неправильный прикус может иметь серьезные последствия не только для зубов, но и для всей опорно-двигательной системы. Неправильное положение челюстей может вызвать дисбаланс в мышцах и привести к искривлению позвоночника.

"Неправильный прикус, или малокклюзия, может не только портить эстетику улыбки, но и приводить к деформации лицевого скелета, нарушению работы височно-нижнечелюстного сустава, затруднению жевания и речи. Неправильное положение челюстей может оказывать влияние на осанку, провоцируя развитие сколиоза и других патологий позвоночника." — разъясняет Юлия Пригожина.

Рекомендации по улучшению осанки

Для того, чтобы мышцы спины всегда пребывали в правильном положении Михаил Кутушов рекомендует соблюдать несколько правил:

1. Правильная посадка за компьютером. Спина должна быть прямой, плечи расслаблены, ноги плотно стоять на полу. Используйте эргономичный стул с подлокотниками и регулируемой высотой. Делайте перерывы каждые 30-45 минут для разминки.

2. За рулём. Спина должна быть прямой, плечи расслаблены, ноги слегка согнуты в коленях. Используйте подголовник для поддержки головы и шеи.

3. Правильное использование мобильных устройств. Держите телефон на уровне глаз, чтобы избежать наклона головы вперед. Делайте перерывы каждые 15-20 минут, чтобы отдохнуть от устройства.

4. Сон. Спите на спине с подушкой под головой и шеей. Если вы спите на боку, положите подушку между ногами для поддержки бедра.

5. Растяжка и разминка. Растяжка помогает устранить напряжение и улучшить гибкость мышц, что важно для поддержания правильной осанки. Также могут помочь укрепить мышцы спины и пресса йога, пилатес, плавание и массаж:

"Йога и пилатес – дисциплины, которые помогут укрепить мышцы спины и пресса, а также улучшить гибкость и координацию. Если же эти варианты вам не подходят по какой-либо причине, то на помощь придет плавание. Оно отлично расслабляет мышцы спины и укрепляет все тело. Если у вас есть проблемы с осанкой, необходимо обратиться к врачу для диагностики и назначения лечения. Одним из вариантов лечения может быть массаж. Он помогает расслабить мышцы спины и шеи, устранить напряжение и улучшить кровообращение", - рекомендует врач.

6. Ношение тяжестей. Равномерное распределение веса при ношении тяжестей помогает избежать перенапряжения мышц и искривления позвоночника.

7. Обувь. Выбор удобной обуви, которая не перегружает стопу, способствует поддержанию правильной осанки.

8. Консультация специалиста. При возникновении проблем с осанкой важно обратиться к специалисту для своевременной диагностики и корректирующих мер.

Правильная осанка — залог здоровья и хорошего самочувствия. Избегайте вредных привычек, укрепляйте мышцы и следите за своим положением тела. При необходимости обращайтесь к специалистам, чтобы поддерживать здоровье опорно-двигательного аппарата и улучшать качество жизни. Профилактика — лучший метод борьбы с проблемами осанки. Регулярные упражнения, правильное питание и здоровый образ жизни — ключ к здоровью позвоночника.