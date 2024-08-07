Названа самая бесполезная для завтрака каша

Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова раскритиковала популярный среди россиян завтрак – манную кашу. Она заявила, что это блюдо весьма калорийно, к тому же не содержит витаминов.

«Манную кашу не рекламируют на сайтах, в названиях которых есть слова "ЗОЖ" и "здоровье", тем не менее в народном сознании она почему-то входит в реестр полезных продуктов. Видимо, виновато детсадовское прошлое. На самом деле манка - это перемолотые зерна пшеницы. Витаминов в ней не больше, чем в бутерброде с колбасой, зато она очень калорийна», - цитирует Сухорукову РИА Новости.

Помимо этого врач призвала не увлекаться фасованными мюсли и гранолой в батончиках. Ибо в них содержится большое количество рафинированного сахара и искусственных добавок.

Напомним, ранее медики перечислили список самых вредных продуктов для завтрака.