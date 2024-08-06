Врач указал на простой способ увеличить продолжительности жизни

Для того чтобы значительно увеличить продолжительность жизни, нужно каждый день проходить 10 тысяч шагов, рассказал хирург-уролог, андролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян. На простой способ продлить жизнь он указал россиянам в Telegram-канале.

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По словам Гадзияна, каждая дополнительная тысяча шагов в день снижает риск преждевременного ухода из жизни от всех причин на 12 процентов. При прохождении десяти тысяч шагов этот показатель увеличивается до 56 процентов, а при достижении отметки в 16 тысяч шагов — до 66 процентов.

К тому же, продолжил врач, каждая тысяча пройденных шагов снижает риск сердечных болезней на 21 процент, две тысячи шагов на 25 процентов сокращают уровень плохого холестерина и глюкозы у здоровых людей.

"Каждые дополнительные две тысячи шагов снижают риск развития сахарного диабета второго типа на пять процентов", — Марк Гадзиян, хирург-уролог, онкоуролог.

Также Гадзиян посоветовал больше ходить, чтобы поддерживать нормальный уровень сахара в крови, снижать инсулин и фракции холестерина после еды, а также контролировать давление и вес, а также улучшать работу мозга.

Ранее невролог Наталья Щипицина рассказала о влиянии двигательной активности на качество сна. По ее словам, 10 тысяч шагов в сутки помогут наладить качество и продолжительность ночного отдыха.