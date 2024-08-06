Аналитики узнали главную причину желания россиян заниматься спортом

Аналитики «Авито Услуг» раскрыли главную причину желания россиян заниматься спортом. Соответствующий пресс-релиз попал в распоряжение «Ленты.ру».

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Выяснилось, что подавляющее большинство россиян ходит на фитнес ради поддержания здоровья (62 процента). Для улучшения физической формы — 59 процентов респондентов, а для коррекции веса — 42 процента. В то же время 32 процента участников исследования выбирают спорт для развития силы и выносливости и для уверенности в себе.

Согласно результатам опроса, чаще всего россияне занимаются фитнесом и йогой (41). На втором месте в списке оказались растяжка и кардиотренировки: бег, велосипед, аэробика и прочие (30). Силовые тренировки и занятия на велотренажерах и беговых дорожках расположились на третьем месте (25).

При этом отмечается, что большинство россиян готовы платить в месяц до 5 000 рублей (41 процент). От 5 000 до 10 000 рублей готовы платить четверть опрошенных, и каждый десятый готов заплатить от 10 000 до 20 000 за час занятия.

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