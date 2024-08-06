Врач рассказал, как правильно поддерживать здоровье позвоночника

Дефицит физической активности после рабочего дня и осевая нагрузка в виде тяжелых пакетов из супермаркета не добавляют здоровья позвоночнику. О том, как правильно поддержать позвоночник, «Газете.Ru» рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская.

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Первый и самый важный совет: следить за осанкой. Неправильное положение тела, когда человек сидит или стоит, может привести к искривлению позвоночника и хроническим болям.

«Просто держать спину прямо не поможет. Чтобы снять избыточную нагрузку с позвоночника и зафиксировать его в правильном положении, нужно укреплять мышцы спины. В этом помогают физические упражнения и растяжка. Кроме того, важно обустроить рабочее место: отрегулировать высоту стула и стола так, чтобы экран компьютера находился на уровне глаз, а ноги стояли на полу или подставке всей подошвой. Поможет и специальное рабочее кресло с поддержкой поясницы. Важно также регулярно делать короткие перерывы каждые 30–60 минут для разминки и изменения положения тела: пройтись или сделать несколько приседаний, махов руками и ногами», — сказала невролог.

Для укрепления мышечного корсета необходима регулярная физическая активность.

«Если человек вынужден долго стоять или сидеть на работе и не хочет в будущем столкнуться с хронической болью в спине и шее, ему необходимо выделить хотя бы 30 минут в день на физические упражнения. Лучшими для спины считаются плавание, пилатес или йога, а также пешие прогулки. Во время плавания уменьшается нагрузка на позвоночник, мышцы расслабляются, пилатес и йога работают на гибкость, а прогулки на свежем воздухе улучшают кровообращение и способствуют профилактике увеличения массы тела и общему укреплению здоровья. Чтобы эффективно снять напряжение с мышц спины после трудного рабочего дня, можно лечь на пол, согнуть ноги в коленях и положить голени на возвышение, например на стул или диван. Угол между голенями и бедрами должен составлять 90 градусов. Удерживать такое положение нужно в течение не менее 15 минут, упражнение требуется практиковать регулярно», — объяснила Демьяновская.

Если боль в спине не проходит более 3 месяцев или усиливается, необходимо как можно скорее обратиться к врачу, так как это может быть признаком более серьезного состояния, требующего углубленной профессиональной диагностики и лечения.