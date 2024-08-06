Фитнес-тренер объяснил, что из себя представляет упражнение «березка»

Учимся делать этот элемент правильно.

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«"Берёзка" — популярное физическое упражнение. Вы стоите на лопатках с вытянутыми вверх ногами, а руки упираются в поясницу. Упражнение улучшает общее состояние здоровья, укрепляет мускулатуру, делает осанку более красивой, помогает расслабиться и снять стресс Иногда можно встретить различные названия этого упражнения. В гимнастике — "свечка" или "берёзка", в йоге — "сарвангасана"», — Егор Ходырев, фитнес-тренер.

Польза упражнения «березка»

Улучшение кровообращения и лимфотока. Упражнение способствует притоку крови от нижней части тела к верхней — сердцу, лёгким и головному мозгу. Это может улучшить питание клеток кислородом и полезными веществами, уменьшить отёчность в ногах, а также повысить концентрацию внимания и улучшить умственную деятельность;

Упражнение способствует притоку крови от нижней части тела к верхней — сердцу, лёгким и головному мозгу. Это может улучшить питание клеток кислородом и полезными веществами, уменьшить отёчность в ногах, а также повысить концентрацию внимания и улучшить умственную деятельность; Снятие напряжения и уменьшение стресса. Упражнение можно использовать как способ расслабиться и уменьшить стресс. Перевёрнутое положение в сочетании с глубоким дыханием помогает улучшить психоэмоциональное состояние, снять напряжение с нервной системы и успокоить ум после рабочего дня;

Упражнение можно использовать как способ расслабиться и уменьшить стресс. Перевёрнутое положение в сочетании с глубоким дыханием помогает улучшить психоэмоциональное состояние, снять напряжение с нервной системы и успокоить ум после рабочего дня; Укрепление мышц. «Берёзка» позволяет привести в тонус сразу несколько мышечных групп — ягодичные, мышцы – разгибатели спины и брюшные мускулы – за счёт статической нагрузки. Мышцы вы не нарастите, но сделаете их сильнее;

«Берёзка» позволяет привести в тонус сразу несколько мышечных групп — ягодичные, мышцы – разгибатели спины и брюшные мускулы – за счёт статической нагрузки. Мышцы вы не нарастите, но сделаете их сильнее; Здоровье позвоночника. Упражнение помогает укрепить кор и улучшить гибкость позвоночника за счёт растяжения некоторых мышц верхней части спины. Это способствует укреплению спины и снижению в ней болей. Особенно эта поза будет полезна людям, много времени проводящим в сидячем положении;

Упражнение помогает укрепить кор и улучшить гибкость позвоночника за счёт растяжения некоторых мышц верхней части спины. Это способствует укреплению спины и снижению в ней болей. Особенно эта поза будет полезна людям, много времени проводящим в сидячем положении; Улучшение работы органов пищеварения. Перевёрнутое положение может простимулировать работу органов пищеварения и улучшить перистальтику кишечника, что может быть полезно для профилактики запоров;

Перевёрнутое положение может простимулировать работу органов пищеварения и улучшить перистальтику кишечника, что может быть полезно для профилактики запоров; Баланс и координация. Регулярное выполнение «берёзки» помогает развивать чувство равновесия и координацию, что будет полезным во многих видах спорта и повседневной жизни.

Противопоказания

«Берёзка» в правильной технике выполнения — безопасное упражнение, даже если у вас небольшой опыт тренировок. Перед физической нагрузкой рекомендуем проконсультироваться у врача, чтобы исключить индивидуальные противопоказания при следующих состояниях:

Заболевания позвоночника — боль в поясничном отделе, неприятные ощущения между лопаток, дискомфорт в шейном отделе;

— боль в поясничном отделе, неприятные ощущения между лопаток, дискомфорт в шейном отделе; Травмы и проблемы с шеей. Если выполнять «берёзку» правильно, шея находится в безопасной позиции, так как вес тела лежит на лопатках. При неправильной технике, плохой подвижности грудного отдела позвоночника, упражнение может пойти во вред;

Если выполнять «берёзку» правильно, шея находится в безопасной позиции, так как вес тела лежит на лопатках. При неправильной технике, плохой подвижности грудного отдела позвоночника, упражнение может пойти во вред; Если у вас есть заболевания или проблемы с суставами , выполняйте упражнение с осторожностью;

, выполняйте упражнение с осторожностью; Если вы новичок и давно не занимались физической активностью. У вас могут быть недостаточно сильные мышцы для выполнения этого упражнения.

Техника выполнения

Лягте спиной на пол и согните ноги в коленях, стопы поставьте к ягодицам. Руки вытяните вдоль туловища; На выдохе подконтрольно запрокиньте ноги за голову, отрывая таз от пола. В этот момент руками упритесь в поясницу, помогая поднять корпус тела. Локти расположены близко к туловищу; Вес тела лежит на лопатках, а не на шее. Подбородок прижат к груди. Далее выпрямляйте таз и ноги вверх. Необходимо вытянуть тело в одну прямую линию; Удерживайте такое положение несколько секунд. Дыхание размеренное и спокойное. Напрягайте пресс и ягодицы для лучшей устойчивости; Выходите из положение медленно, сгибая ноги в коленях и опуская спину и таз на пол.

Начните упражнение с 10 секунд на два-три подхода, постепенно увеличивая время.

Вспомогательные упражнения

Если у вас не получается «берёзка», этот список поможет подготовить ваше тело. Делайте упражнения два раза в неделю в течении одной-двух недель, и вы уже сможете включить «берёзку» в программу тренировки:

Ягодичный мостик. Это упражнение помогает укрепить ягодичные и мышцы задней поверхности бедра, а также улучшает стабильность таза. Лягте на спину, согните ноги в коленях и поставьте стопы к ягодицам. На выдохе поднимайте таз вверх, задерживаясь в верхней точке на одну секунду, а на вдохе опускайтесь в исходное положение;

Это упражнение помогает укрепить ягодичные и мышцы задней поверхности бедра, а также улучшает стабильность таза. Лягте на спину, согните ноги в коленях и поставьте стопы к ягодицам. На выдохе поднимайте таз вверх, задерживаясь в верхней точке на одну секунду, а на вдохе опускайтесь в исходное положение; Планка. Развивает силу мышц кора, что очень важно для правильного выполнения «берёзки». Встаньте в положение упора лёжа на руках и ногах. Задача удерживать тело ровным от головы до пяток, напрягая пресс и ягодицы. Начните с 20-30 секунд и постепенно увеличивайте время;

Развивает силу мышц кора, что очень важно для правильного выполнения «берёзки». Встаньте в положение упора лёжа на руках и ногах. Задача удерживать тело ровным от головы до пяток, напрягая пресс и ягодицы. Начните с 20-30 секунд и постепенно увеличивайте время; Скручивания. Укрепляют брюшные мышцы, что важно для удержания равновесия в «берёзке». Лягте на спину, согните ноги в коленях, а стопы поставьте к ягодицам. На выдохе поднимайте корпус тела к коленям без отрыва поясницы от пола. Сделайте в верхней точке паузу, а на вдохе плавно опускайтесь в исходное положение;

Укрепляют брюшные мышцы, что важно для удержания равновесия в «берёзке». Лягте на спину, согните ноги в коленях, а стопы поставьте к ягодицам. На выдохе поднимайте корпус тела к коленям без отрыва поясницы от пола. Сделайте в верхней точке паузу, а на вдохе плавно опускайтесь в исходное положение; «Кошка». Упражнение помогает улучшить гибкость и подвижность грудного отдела позвоночника и плечевого пояса. Встаньте на четвереньки с ровной спиной. На вдохе выгибайте спину, округляя позвоночник, задача – тянуться лопатками вверх. На выдохе выпрямите спину в исходное положение.

Частые ошибки

При выполнении «берёзки» бывают различные ошибки, которые могут привести к травмам или неправильной технике. Вот некоторые из них:

Неправильное положение головы. Часто люди наклоняют голову назад или вбок, что может вызвать напряжение в шее. Правильное положение — голова должна быть нейтральной, подбородок прижат к груди;

Часто люди наклоняют голову назад или вбок, что может вызвать напряжение в шее. Правильное положение — голова должна быть нейтральной, подбородок прижат к груди; Слабая поддержка плечами. Если плечи недостаточно активно задействованы, это может привести к перегрузке шейных позвонков. Важно хорошо опираться на плечи и лопатки, а не на шею;

Если плечи недостаточно активно задействованы, это может привести к перегрузке шейных позвонков. Важно хорошо опираться на плечи и лопатки, а не на шею; Согнутые ноги. Некоторые люди не могут удерживать ноги прямо, что может снизить эффективность упражнения и ухудшить баланс. Ноги должны быть вытянуты и собраны вместе;

Некоторые люди не могут удерживать ноги прямо, что может снизить эффективность упражнения и ухудшить баланс. Ноги должны быть вытянуты и собраны вместе; Недостаточная активация кора. Слабость мышц кора может привести к потере контроля и баланса. Важно активно задействовать мышцы живота и спины для поддержания устойчивости;

Слабость мышц кора может привести к потере контроля и баланса. Важно активно задействовать мышцы живота и спины для поддержания устойчивости; Неправильное дыхание. Задержка дыхания или неправильное дыхание может снизить эффективность выполнения упражнения. Дышите ровно и спокойно;

Задержка дыхания или неправильное дыхание может снизить эффективность выполнения упражнения. Дышите ровно и спокойно; Перенапряжение шеи. Часто люди слишком сильно напрягают шею, пытаясь удержать равновесие. Это может привести к болям и дискомфорту. Расслабьте шею и сосредоточьтесь на работе плеч и кора;

Часто люди слишком сильно напрягают шею, пытаясь удержать равновесие. Это может привести к болям и дискомфорту. Расслабьте шею и сосредоточьтесь на работе плеч и кора; Неравномерное распределение веса. Если вес тела смещается слишком вперёд или назад, это может привести к падению. Важно найти баланс и равномерно распределить вес между плечами и верхней частью спины;

Если вес тела смещается слишком вперёд или назад, это может привести к падению. Важно найти баланс и равномерно распределить вес между плечами и верхней частью спины; Отсутствие контроля при выходе из позиции. Выходите из «берёзки» плавно и подконтрольно в исходное положение. Слишком резкий и бесконтрольный выход может быть травмоопасным.

7 советов от тренера

Вот несколько рекомендаций по выполнению упражнения «берёзка» которые помогут вам безопасно и эффективно освоить упражнение и получить из него максимум пользы.