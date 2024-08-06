Хирург перечислил вредные привычки, от которых нужно отказаться

Функция «дремать» в мобильном телефоне или будильнике способна сократить продолжительность жизни, предупредил врач функциональной медицины, хирург Майони Гунератне. Эту и другие распространенные привычки, сокращающие жизнь, назвало издание The Sun со ссылкой на экспертов.

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Гунератне посоветовал вместо того, чтобы раз за разом выключать будильник, вставать после первого сигнала, открывать шторы и наслаждаться утром. По его словам, утренний солнечный свет помогает настроиться на естественные биологические часы, что, в свою очередь, поможет быстрее заснуть вечером. К тому же качество сна, как и его продолжительность, тоже способно подлить жизнь.

Еще одна причина сокращения продолжительности жизни — прием пищи в спешке и на ходу. Диетолог Люси Джонс объяснила вред этой привычки тем, что в суете люди зачастую выбирают для утоления голода продукты с большим содержанием сахара, углеводов. Такая еда, по ее словам, провоцирует скачки уровня инсулина в крови, а затем и системное воспаление, ускоряющее старение.

Также проблемы со здоровьем могут возникнуть при малоподвижном образе жизни, из-за которого повышается риск преждевременного ухода из жизни по множеству причин. В частности, у офисных работников, которые в течение восьмичасового рабочего дня почти не встают с места, риск уйти из жизни раньше срока вырастает на 60 процентов. При этом компенсировать этот вред способна даже обычная прогулка.

Ученые из Нидерландов выяснили, что наибольшая вероятность дожить до 90 лет у людей, выпивающих менее 150 миллилитров алкоголя в день, что эквивалентно небольшому бокалу вина. По словам хирурга Гунератне, алкоголь мешает печени расщеплять другие токсины. Хирург также призвал ужинать не позднее девяти часов вечера, причем не в одиночестве на диване, а за столом с семьей. Таким образом минимизируется риск съесть что-нибудь вредное.

В заключение эксперты назвали идеальное время для сна. Они рекомендовали ложиться спать не позднее 22:00, так как пик выработки мелатонина приходится на два часа ночи, а этот гормон необходим для поддержания здоровья тканей, органов и мышц.

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