Прием пищи позднее чем за два-три часа до сна несет серьезные риски для здоровья, предупредила гастроэнтеролог-гепатолог «СМ-Клиники» Людмила Соснина, передает «Газета.Ru». По ее словам, еда перед сном может привести к поражению пищевода и другим проблемам с желудочно-кишечным трактом.

После плотной еды перед сном в горизонтальном положении может произойти обратный заброс содержимого желудка в пищевод — так называемый рефлюкс, это ведет к поражению пищевода, — рассказала Соснина.

Она добавила, что, если плотно поесть перед сном, пищеварение помешает важным процессам, которые происходят во сне. В частности, из-за этого могут ухудшиться работа мозга, иммунитет, гормональный баланс. Поэтому лучше дождаться, пока еда поступит из желудка в кишечник.

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