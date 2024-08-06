Российские ученые установили влияние диеты на печень

Различные диеты способны улучшить состояние печени, однако к их выбору следует относиться внимательно, так как при застое желчи — холестазе — ограничения окажутся неэффективны, сообщается в результатах исследования группы российских ученых, опубликованных в журнале Antioxidants. Соответствующий анализ был проведен при поддержке гранта Российского научного фонда.

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В материале отмечается, что холестаз является распространенным заболеванием, приводящим к гибели клеток печени, воспалению, отекам и нарушениям работы органа. Специалисты напомнили, что некоторые эксперты продвигают идею об эффективном лечении холестаза при помощи интервального голодания и снижения дневной нормы потребления калорий. Однако эффективность подобных методов все еще не доказана.

Группа ученых из МГУ имени М. В. Ломоносова, Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского и Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина провели исследование на лабораторных крысах и установили влияние диет на состояние печени. Выяснилось, что активность окислительных процессов при диете снизилась в 1,5 раза, но при уже возникшем холестазе ограничения не оказали влияния на состояние печени.

Исследователи посоветовали медикам не рекомендовать своим пациентам с холестазом интервальное голодание или снижение объема калорий. Руководитель проекта, завлабораторией структуры и функции митохондрий НИИ физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского Егор Плотников объяснил, что в ходе болезни главной причиной поражения печени является окислительный стресс. Диеты же, по его словам, оказывают антиоксидантный эффект.

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