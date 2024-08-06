Диетолог назвала самые опасные арбузы

Риск отравления арбузами в сезон не так высок, но стоит избегать покупки уже разрезанных ягод, поскольку такая среда идеальна для развития патогенов, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» диетолог Елена Соломатина. Она также поделилась советами по выбору вкусных арбузов без высокого содержания нитратов.

«На спелый арбуз указывают сухой хвостик, глухой звук при ударе, желтый бочок. Чем он ярче, тем лучше, потому что дело не только в сладости, но и в том, что в процессе созревания нитратов в ягоде становится все меньше. Также стоит выбирать средние по размеру арбузы в своем классе: не слишком маленькие, но и не слишком больше», — рекомендовала Соломатина.



Купить ягоду, в которой содержание нитратов будет нулевым, как объяснила диетолог, не удастся: они содержатся в почве даже без дополнительного удобрения, а арбуз активно вбирает их в себя. Но небольшое содержание этих веществ не представляет опасности для человека. Другое дело — патогены, которые могут развиться в уже разрезанных ягодах.

«Покупать разрезанные арбузы можно только в проверенных магазинах, где все стерильно, где они хранятся в холодильниках и под пленкой. А вот разрезать арбуз на улице, где-нибудь на рынке, значит, открыть путь для развития различных опасных патогенов, которые прекрасно себя чувствуют в сладком соке. Такой ягодой очень легко отравиться, даже если сразу отнести ее домой после покупки. По той же причине нельзя брать чуть подбитые, треснувшие арбузы», — предупредила диетолог.



Ранее диетолог Ирина Писарева назвала способы избежать пищевого отравления в жару. Она призвала при покупке арбузов, дынь, фруктов и ягод обязательно смотреть, чтобы были спелые, не треснувшие, не подгнившие.