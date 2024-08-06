Раскрыта польза капусты, свеклы и тыквы

Эндокринолог раскрыла тонкости регенерации человеческого организма. Важнейшая роль в этом процессе отводится желудочно-кишечному тракту (ЖКТ).

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Оксана Михалева уточнила продукты, которые помогают в детоксикации тела.

«В первую очередь это относится к достаточному потреблению продуктов, богатых пищевыми волокнами. Причем пищевые волокна представлены двумя видами: нерастворимые и растворимые», — уточнила эксперт.



Нерастворимые волокна (клетчатка) содержатся в: сельдерее, свекле, репе, редьке, сладком перце, огурцах с кожицей. По данным «Газеты.Ru», овощи лучше употреблять в свежем виде.

Эти овощи помогают вывести из организма:

тяжелые металлы;

микробные клетки;

мертвые клетки кишечника;

молекулы холестерина

Растворимые же пищевые волокна присутствуют в: тыкве, кабачке, баклажанах, помидорах, свекле, моркови, бобовых, ягодах.

Параллельно Михалева перечислила продукты питания, в которых есть много фитохимических веществ растительного происхождения - ярко окрашенные овощи и фрукты (красный лук, тыква, томаты, авокадо и др).

Источником же витаминов-антиоксидантов, как правило, становятся красные и оранжевые овощи: морковь, тыква, батат, сладкий перец и др.

Ранее стало известно, что врачи предостерегли от длительной веганской диеты.