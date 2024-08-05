Нутрициолог назвал правила здорового питания

Психолог и нутрициолог Ирина Пронягина рассказала журналисту портала sovainfo.ru, как наладить свое пищеварение и запустить процесс оздоровления организма.

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"Огромное количество людей живет в дефиците минералов и витаминов. Мы едим много, но при этом наши клетки голодают. В век технологий мы питаемся скудной и бедной едой по содержанию в ней питательных веществ", - заявила эксперт.



У многих людей по всему миру есть лишний вес, высыпания, целлюлит, и одна из причин этого - в несбалансированном рационе, отмечает эксперт.

"Наша тарелка должна быть продуманной по содержанию белков, жиров, углеводов и клетчатки. Это значит, что овсяная каша по утрам, даже цельнозерновая, - это неполноценный завтрак. Чтобы получился здоровый прием пищи, нужно к каше добавить, например, яйцо и огурец", - рассказала Ирина.



Продукты на полках тоже не всегда такие, какие нужны нашему телу. Выбирая каши, мясо, хлеб, важно внимательно изучать состав, посмотреть, есть ли в нем консерванты, пищевые добавки и другие составляющие. Лучше отдать предпочтение максимально натуральным продуктам, а овощи и фрукты покупать у проверенных производителей, подчеркивает нутрициолог.

Еще одна причина, по которой наше тело истощает свои ресурсы, - это информационный шум. Нестабильная обстановка, огромное количество событий не позволяют организму расслабиться и функционировать в комфорте, уверяет специалист.

"Постоянный стресс нас разрушает. Нашей психике нет разницы, сами мы переживаем страшное, трагичное событие или о нем мы прочитали, посмотрели сюжет в социальных сетях. И гормон стресса кортизол вырабатывается без остановки. Это истощает организм, и в какой-то момент орган начинает вырабатывать все меньше и меньше этого гормона. Это проявляется усталостью, апатией, нежеланием что-либо делать, раздражительностью."



Если в такой момент человеку не помочь и не поддержать его организм, тогда он уйдет в различные болезни и расстройства", считает эксперт.

Еще один важный момент - это нежелание людей заботиться о своем теле, слышать его сигналы.

"Запоры, вздутия, боли, изжога, горечь во рту, отрыжка - это крик нашего тела. Оно не молчит. Стоит прислушаться к нему и обратиться к специалисту, чтобы установить первопричину, а также наладить питание, сон и обеспечить регулярные физнагрузки", - утверждает нутрициолог.



Раз в год эксперт советует проводить полный чек-ап организма, чтобы вовремя отслеживать наполняемость своего тела всеми нужными минералами и микроэлементами.