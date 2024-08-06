Названы пять самых вредных завтраков

Выяснилось, что именно не стоит включать в свой рацион во время завтрака. Список самых вредных продуктов для первого приема пищи перечислила заведующая эндокринологическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России Елена Губкина.

Итак, во-первых, с утра лучше не есть кукурузные хлопья, подушечки, либо шоколадные шарики. Все оттого что в них содержится слишком много искусственных добавок и сахара, а это ведет к резкой потере энергии совсем скоро после еды. Во-вторых, для завтрака не подойдут круассаны, булочки, пончики и прочие сладости из-за сахара и жиров, что в них содержатся. Врач объяснила, что такая пища с утра чревата появлением инсулинорезистентности и увеличением риска развития сахарного диабета.

В-третьих, с утра не стоит есть колбасы и бекон, ибо они тяжело перевариваются, усложняя работу ЖКТ. Также, указала Губкина, утром нужно исключить энергетические напитки и свежевыжатые соков - они вызывают обезвоживание и скачки уровня сахара в крови. И, наконец, врач посоветовала сократить потребление молочных продуктов в сочетании с кислыми фруктами. Такой микс грозит затруднением переваривания, пишут «Аргументы и факты».

Кстати, как отметила Елена Губкина, первый прием пищи улучшает работу мозга на 30%, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений обмена веществ, проблем с ЖКТ. Поэтому для него лучше всего выбрать цельнозерновые каши, фрукты, орехи, ягоды, творог, омлет, зеленый чай, отварную или тушеную куриную грудку, рыбу.

Ранее "Свободная Пресса" сообщала о том, какими фруктами и ягодами не стоит злоупотреблять из-за большого содержания сахара. Их перечислил врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Березников.