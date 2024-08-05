Микропластик – это крошечные частицы пластика размером менее 5 миллиметров, которые загрязняют окружающую среду и попадают в пищевую цепочку. Эти частицы образуются в результате разложения более крупных пластиковых отходов.

Чаще всего микропластик попадает в еду и воду из пластиковой упаковки продуктов питания.

Лучший способ уменьшить потребление микропластика – это кипячение воды. Высокая температура помогает разрушить некоторые виды микропластика и уменьшить их концентрацию.

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Помимо кипячения воды, есть и другие способы сократить потребление микропластика:

1. Используйте фильтры для воды, способные задерживать мелкие частицы.

2. Отдавайте предпочтение продуктам в стеклянной или бумажной упаковке.

3. Избегайте использования одноразовой пластиковой посуды и контейнеров.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.