Как сократить потребление микропластика: видео
Микропластик – это крошечные частицы пластика размером менее 5 миллиметров, которые загрязняют окружающую среду и попадают в пищевую цепочку. Эти частицы образуются в результате разложения более крупных пластиковых отходов.
Чаще всего микропластик попадает в еду и воду из пластиковой упаковки продуктов питания.
Лучший способ уменьшить потребление микропластика – это кипячение воды. Высокая температура помогает разрушить некоторые виды микропластика и уменьшить их концентрацию.
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Помимо кипячения воды, есть и другие способы сократить потребление микропластика:
1. Используйте фильтры для воды, способные задерживать мелкие частицы.
2. Отдавайте предпочтение продуктам в стеклянной или бумажной упаковке.
3. Избегайте использования одноразовой пластиковой посуды и контейнеров.
Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.