Врач поставила точку в споре, можно ли запивать еду водой

Запивать еду водой можно, процесс пищеварения от этого не пострадает, рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнула, что для снижения кислотности желудка хотя бы на один пункт необходимо несколько литров воды.
Чтобы кислотность снизилась хотя бы на один пункт, придется выпить несколько литров воды. Но даже в этом случае ничего страшного не произойдет, потому что в организме все находится под контролем. Когда кислотность желудочного сока падает, обкладочные клетки рефлекторно начинают синтезировать соляную кислоту, чтобы привести рН в норму, — пояснила врач.
Гастроэнтеролог отметила, что были проведены эксперименты с пациентами, которым предстояло хирургическое вмешательство на желудке. Участникам давали выпить 300 мл воды, а в процессе операции производился забор содержимого для определения уровня pH, поделилась врач. В итоге, по ее словам, показатель кислотности был в пределах нормы. Она добавила, что основной компонент желудочного сока и слюны — вода, поэтому ее наличие в желудке абсолютно нормально.
Поэтому главный вывод, который мы можем сделать, — пить воду во время еды можно. Если организм этого требует, то пейте на здоровье. Если не хочется пить, то не пейте, — заключила Сухорукова.
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