Врач поставила точку в споре, можно ли запивать еду водой

Запивать еду водой можно, процесс пищеварения от этого не пострадает, рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнула, что для снижения кислотности желудка хотя бы на один пункт необходимо несколько литров воды.

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Чтобы кислотность снизилась хотя бы на один пункт, придется выпить несколько литров воды. Но даже в этом случае ничего страшного не произойдет, потому что в организме все находится под контролем. Когда кислотность желудочного сока падает, обкладочные клетки рефлекторно начинают синтезировать соляную кислоту, чтобы привести рН в норму, — пояснила врач.

Гастроэнтеролог отметила, что были проведены эксперименты с пациентами, которым предстояло хирургическое вмешательство на желудке. Участникам давали выпить 300 мл воды, а в процессе операции производился забор содержимого для определения уровня pH, поделилась врач. В итоге, по ее словам, показатель кислотности был в пределах нормы. Она добавила, что основной компонент желудочного сока и слюны — вода, поэтому ее наличие в желудке абсолютно нормально.

Поэтому главный вывод, который мы можем сделать, — пить воду во время еды можно. Если организм этого требует, то пейте на здоровье. Если не хочется пить, то не пейте, — заключила Сухорукова.

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