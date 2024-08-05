Тренер рассказал, как тренироваться на наклонной беговой дорожке

Многие посетители спортзалов упускают из виду функцию наклона беговой дорожки. Однако она может кардинально изменить тренировки.

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Тренировки на беговой дорожке с наклоном представляют собой фантастический способ повысить силу и выносливость. Об этом говорит Джаррод Ноббе, национальный тренер USAW, тренер по спортивным достижениям, персональный тренер и писатель.

Начните с разминки на ровной поверхности, ходьбы или бега трусцой в течение 5-10 минут. После этого увеличивайте наклон дорожки.

Наклон 3-5% станет отличной отправной точкой для новичков. Продвинутые же посетители зала могут ориентироваться на 6–10% или больше. Всё зависит от уровня физической подготовки и целей.

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Рекомендуется чередовать разные уровни наклона, чтобы мышцы не привыкали к какому-то одному. Отличной стратегией будет интервальная тренировка. Для этого сочетайте периоды ходьбы или бега с высоким уклоном с периодами восстановления на ровной или низкой поверхности. Благодаря интервальной тренировке с наклоном вы повысите выносливость, увеличите силу мышц, особенно в ногах и корпусе.

Чтобы сделать тренировку максимально эффективной, сосредоточьтесь на правильной технике. Держите спину прямо, задействуйте корпус и не держитесь за ручки беговой дорожки. По мере улучшения физической формы постепенно увеличивайте наклон и продолжительность тренировок.

Добавляйте тренировки с наклоном в свою программу 2-3 раза в неделю. Так вы заметите значительные улучшения в общей силе и выносливости.