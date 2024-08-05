Что будет, если есть яйца каждый день

Сами по себе яйца не вредны для человеческого организма, даже наоборот. Но если их употреблять слишком много, то это может представлять определённые риск для некоторых людей. В частности, для тех, кто страдает диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Американская кардиологическая ассоциация рекомендует в день есть всего одно яйцо. При этом согласно данным Mayo Clinic Health System большинство здоровых людей могут съедать до семи яиц в неделю без ущерба для сердца.

Одно исследование, проведённое в 2018 году, также показало, что употребление в неделю до 12 яиц в течение трёх месяцев не повлияло на факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у людей с преддиабетом и диабетом 2 типа. Правда, участники также придерживались диеты для снижения веса.

Вот пять побочных эффектов употребления слишком большого количества яиц.

Повышение уровня холестерина. Яйца содержат много холестерина: около 190 мг при суточной норме в 300 мг. Поэтому если вы станете есть несколько штук в день, то легко превысите эту норму.

Повышение риска возникновения сердечных заболеваний. Исследование 2019 года связало употребление более 300 мг холестерина в сутки с повышением вероятности развития болезней сердца и сосудов на 17% и риска смерти на 18%. К похожему выводу пришли учёные в ходе другого исследования 2022 года.

Набор веса. Если вы вместе с яйцами едите жирную колбасу, драники, сладкие блины, кофе со сливками, то вы можете легко набрать лишние килограммы.

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Повышение риска возникновения диабета. В ходе исследования 2009 года выяснилось, что люди, которые употребляли более семи яиц в неделю, имели более высокую вероятность развития диабета 2 типа, чем те, кто ел меньше яиц. При этом другие исследования показали, что употребление яиц может улучшить контроль уровня сахара в крови и чувствительность к инсулину у тех, кто страдает преддиабетом и 2-м типом диабета.

Употребление большего количества вредной пищи. Многие из нас жарят яйца или подают их с жирным, высоконатриевым обработанным мясом (беконом, ветчиной). В результате вы можете получать слишком много насыщенных жиров, натрия и калорий.

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