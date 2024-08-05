Диетолог Журавлёва назвала овсяную кашу самой полезной

Диетолог Полина Журавлёва заявила, что самой полезной можно назвать овсяную кашу.

«Правда, с появлением экзотических каш из киноа и так далее овсянку начали ставить под сомнение. Но я могу уверенно сказать, что именно овсяная каша возглавляет рейтинг самых полезных каш», — сказала она в беседе с Общественной Службой Новостей.

По её словам, овсянка богата витаминами группы В, а также способствует снижению уровня холестерина.

Кроме того, эта каша легко усваивается и прекрасно утоляет чувство голода, отметила Журавлёва.

Она добавила, что к полезным также можно отнести гречку и киноа.

Со своей стороны, диетолог Ксения Страйкова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» выразила мнение, что главный секрет здорового питания — прислушиваться к своему чувству голода.

«У всех индивидуальные условия и показатели. Но если вы обедаете в полдень, а следующий приём пищи ожидается только в восемь вечера, то днём вас неизбежно будет мучить чувство голода. Нужно иметь здоровый перекус», — сказала она.

Ранее советник отдела лечебно-профилактической помощи и лицензирования Минздрава Республики Марий Эл Наталья Чегаева рассказала о полезных для сердца продуктах.