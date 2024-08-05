Правило 30-30-30 для похудения: что это за метод

Врач-диетолог рассказала, как лучше питаться для обретения стройности и улучшения здоровья.

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Новый режим питания под названием «правило 30-30-30» набирает популярность. Многие утверждают что метод эффективен для снижения веса. Действительно ли это так, выясняем с экспертом.

Что такое правило 30-30-30?

Метод подразумевает употребление 30 г белка в течение 30 минут после пробуждения, за которыми следуют 30 минут упражнений низкой интенсивности. Помимо этих шагов, правило 30-30-30 не требует никаких изменений в других приёмах пищи или поведении, ограничений или подсчёта калорий.

Такой утренний распорядок 30-30-30 был первоначально описан американским писателем Тимом Феррисом в его книге «Совершенное тело за 4 часа». По его словам, этот подход помогает ускорить потерю жира в организме.

В Сети правило 30-30-30 стало вирусным отчасти благодаря биологу Гэри Бреке, который рассказывает, как улучшить физическое и психическое здоровье.

В двух видеороликах, каждый из которых на данный момент имеет более 19 млн просмотров, Гэри Брека хвалит правило 30-30-30 и объясняет, как оно способствует потере веса и контролю уровня сахара в крови. Биолог утверждает, что этот метод помогает организму сжигать жир без потери мышечной массы, а результаты можно увидеть уже через месяц.

Работает ли метод 30-30-30?

Трудно сказать наверняка, работает ли правило 30-30-30 и действительно ли оно может привести к потере веса, поскольку оно не было тщательно изучено. Пока нет никаких исследований на эту тему. Более того, эффективность любой диеты или фитнес-режима зависит от человека и его целей.

Преимущества правила 30-30-30

Преимущества этого метода заключаются в том, что он включает завтрак, физические упражнения и равномерное потребление белка в течение дня.

Приём пищи с содержанием белка в утреннее время полезен для ограничения избыточных или пустых калорий в середине утра. Это повышает чувство сытости и уберегает от ненужных перекусов в течение дня.

Также некоторые исследования показывают, что потребление белка на завтрак улучшает артериальное давление, уровень холестерина ЛПВП и резистентность к инсулину.

Однако тут важно выбрать правильный тип потребляемого белка — не все они одинаково полезны. Если вы съедите, например, два яйца и греческий йогурт, то это будет целесообразно. Если же вы выберете на завтрак жареные сосиски или стейк, то будет обратный эффект — могут повыситься холестерин и уровень воспаления в организме.

Минусы правила 30-30-30

Главный недостаток метода, пожалуй, заключается в том, что он не был тщательно изучен. Поэтому нельзя сказать, что правило 30-30-30 стимулирует потерю веса или оказывает другие положительные эффекты на здоровье.

Более того, такое расписание не учитывает индивидуальные особенности человека: его привычный образ жизни, график, уровень физической активности и наличие заболеваний. При выполнении физических упражнений в утренние часы всё же следует делать упор не на белок, а на углеводы, которые дадут нужную для тренировок энергию.

Образ жизни и потеря веса должны быть строго индивидуальными. Не существует единой идеальной программы, метода или диеты. Если вы хотите похудеть, то лучше всего проконсультироваться с лечащим врачом и дипломированным диетологом.

Мнение врача

«Правило 30-30-30 действительно ассоциируется с книгой Тима Ферриса «Совершенное тело за 4 часа», изданной в 2010 году. Хотя прямого упоминания о методе в классическом смысле в тексте и нет, его суть тесно связана с принципами, изложенными автором работы в его публикации».



Тим Феррис выделяет важность белка в утреннем питании и акцентирует внимание на потреблении белковой пищи в течение первых 30 минут после пробуждения. Основными целями такого подхода являются активизация метаболизма, поддержание чувства насыщения на протяжении дня, а также предотвращение «заедания» стресса и поддержание мышечной массы при потере веса.

Что касается выполнения упражнений через 30 минут после употребления белка, то такой совет можно интерпретировать как часть общей рекомендации Ферриса организовывать свой режим питания и тренировок таким образом, чтобы они взаимно усиливали друг друга для достижения максимальных результатов в изменении композиции тела.

Однако конкретное правило «30-30-30» в контексте упражнений и белка непосредственно в книге не описано, скорее, это упрощение и комбинация нескольких идей автора работы.

Важно помнить, что любой план питания или тренировок должен быть адаптирован под индивидуальные физические потребности и возможности, а перед началом любой новой программы питания или упражнений рекомендуется проконсультироваться со специалистом.



Как правильно питаться для укрепления здоровья и снижения веса?

Белки

Важно выбирать высококачественные источники белка: нежирное мясо (курятина, индейка, телятина), рыба, яйца, бобовые, творог и некоторые виды орехов и семян. Питательное вещество рекомендуется равномерно распределить по всем приёмам пищи — это помогает поддерживать чувство сытости на протяжении дня и способствует наращиванию мышечной массы.

Жиры

Во-первых, отдавайте предпочтение ненасыщенным жирам. Они способствуют снижению уровня холестерина в крови и уменьшают риск развития сердечных заболеваний. Их источниками являются оливковое масло, авокадо, многие орехи и семена, рыба, льняное семя, семена подсолнечника и некоторых других растений.

Во-вторых, ограничьте потребление насыщенных жиров. Они содержатся в продуктах животного происхождения и некоторых растительных маслах (например, в кокосовом или пальмовом). Их количество должно составлять менее 10% от общего количества употребляемых калорий в день.

Наконец, избегайте трансжиров. Их можно найти в обработанных пищевых продуктах, маргарине и некоторой выпечке. Такие жиры увеличивают уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) и могут способствовать развитию сердечных заболеваний.

Углеводы

Рекомендуется выбирать сложные углеводы, содержащиеся в цельных зёрнах, бобовых, овощах и фруктах. Они перевариваются медленнее, обеспечивая более длительное чувство насыщения и стабильный уровень сахара в крови. Они также богаты пищевыми волокнами, которые помогают пищеварению.