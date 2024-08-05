Стало известно, чем опасно завтракать после 40 лет

С возрастом наш организм претерпевает изменения, и это касается не только внешности, но и метаболизма. После 40 лет особенно важно следить за своим рационом, чтобы поддерживать здоровье и хорошее самочувствие. Завтрак, как известно, самый главный прием пищи, и его значение возрастает с возрастом. Но как сделать так, чтобы он был и сытным, и не вызывал скачков уровня глюкозы в крови? Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина в интервью «Вечерней Москве».

Организм после 40 лет тратит меньше энергии, чем в молодости, поэтому ему требуется меньше калорий. Однако это не значит, что можно просто отказаться от завтрака. Наоборот, он необходим для запуска метаболизма и поддержания нормального уровня энергии в течение дня.

По словам Елены Соломатиной, нужно отказаться от продуктов, богатых быстрыми углеводами, которые вызывают резкий скачок глюкозы в крови. К таким продуктам относятся: быстрорастворимые каши, хлопья, белый хлеб с маслом или вареньем, блины, оладьи, жареные сырники. Эти продукты также богаты простыми углеводами и жирными кислотами, которые не полезны для организма после 40 лет.

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