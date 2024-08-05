Как стоит заботиться о здоровье мозга в 20-30 лет

Деменция не является неизбежным следствием старения: считается, что около 40% случаев можно предотвратить (или, по крайней мере, отсрочить), изменив определённые привычки образа жизни. Учёные Йитка Всетекова и Коррина Граймс раскрыли шесть способов заботиться о здоровье мозга в 20–30 лет.

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Правильное питание. Мозг потребляет около 20% нашего ежедневного запаса энергии.

Одна из лучших диет, которую вы можете соблюдать для здорового мозга, — это вариант средиземноморской диеты. Многочисленные исследования показали, что средиземноморская диета связана с лучшей работой мозга и более низким риском слабоумия.



Пейте достаточно жидкости. Обезвоживание влияет на физическую и умственную работоспособность: на память, внимание, концентрацию и время реакции. Хорошая гидратация поддерживает оптимальную работу мозга и помогает предотвратить резкое снижение его функций.

Сократите потребление алкоголя. Исследования показывают, что чрезмерное употребление алкоголя может увеличить риск развития деменции на 1%. Алкоголь не только влияет на работу мозга, но и изменяет его структуру.

Поддерживайте активность. Физические нагрузки увеличивают приток крови к мозгу, уменьшают воспаление и даже увеличивают активность и объём органа.

Чаще общайтесь. Социальная изоляция и одиночество связаны с более высоким риском депрессии и снижения когнитивных способностей.

Продолжайте учиться. Обучение оказывает защитное воздействие на мозг — исследования показывают, что у людей, которые продолжают учиться на протяжении всей жизни, риск развития деменции на 7% ниже.

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