Врачи перечислили четыре полезных для иммунитета продукта

Терапевт Елена Малышева, гастроэнтеролог Игорь Городокин и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что кукурузные отруби, зелень, йогурт и топинамбур укрепляют иммунитет. Выпуск, в котором врачи назвали четыре полезных для организма продукта, доступен на сайте телеканала.

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Специалисты рассказали, что долгосрочный иммунитет формируется в кишечнике.

«Есть еда, которую кишечник очень любит», — отметила Малышева.



В числе полезных для кишечника и иммунитета продуктов Городокин назвал кукурузные отруби, зелень и йогурты с пробиотиками.

«Пробиотики — это полезные бактерии, лактобациллы и другие бациллы, которые содержатся в кисломолочных продуктах, восполняют недостаток бактерий в нашей кишечной флоре и поддерживают баланс хороших и плохих бактерий», — пояснил гастроэнтеролог.



Полезным для иммунитета продуктом Продеус также назвал топинамбур.

«В нем самое большое количества вещества инулина — это то, что мы не перевариваем, не всасываем, а наша микробиота именно этим и питается», — объяснил иммунолог.



Ранее врач общей практики Александр Мясников развеял миф о популярном способе улучшения иммунитета. Медик заявил, что прием синтетических витаминов не укрепляет иммунную систему.