Фитнес-эксперт Юрпалова: частая ошибка в тренировке после 40 лет - пренебрежение силовой. Выглядеть привлекательно и быть здоровым важно в любом возрасте. Те, кто это понимают, регулярно занимаются спортом. Но для каждого возраста нужен свой подход к занятиям с учётом физической подготовки, потребностей организма и болячек. Разбираемся, какие ошибки чаще всего совершают люди, кому за 40.

Главные ошибки при тренировках после 40 лет

Как объяснила фитнес-эксперт Анастасия Юрпалова, после 40 лет люди порой слишком усердно тренируются и из-за этого организм просто не успевает восстанавливаться. Также многие пренебрегают силовыми тренировками, а ведь именно они помогают укрепить кости, суставы и сохранить мышечную массу.

Кроме того, многие часто перестают уделять время занятиям на гибкость и мобильность. Та же йога была бы очень полезной. Плюс люди, кому за 40 лет, часто не уделяют должного внимания разминке и заминке, а то и вовсе пропускают эти этапы тренировки. Это чревато растяжениями и травмами, передал Men Today.

Популярные ошибки в зале после перерыва

Ранее травматолог-ортопед Дарья Черемисова после долгого перерыва очередная тренировка в зале может у любого человека вызвать проблемы со здоровьем. Всё потому, что организм оказывается не готов к той же самой нагрузке. Вот какие ошибки не стоит совершать:

Работать с тем же весом, что и до перерыва.

Заниматься в том же темпе.

Тренироваться так же долго, как раньше.

Пренебрегать восстановлением.

Садиться на жёсткую диету.

Восстановление режима тренировок после отпуска или долгого перерыва должно быть плавным и бережным.