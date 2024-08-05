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Как быстрее вылечить ожог от крапивы? Инструкция для самопомощи

Дерматолог Ворожейкин: при ожогах крапивой можно принять антигистаминный препарат. Пребывание на природе летом — это прекрасно: вокруг всё зелено, поют птицы, греет солнце. Но прогулки на природе может легко омрачить ожог крапивой. Ничего в нём страшного нет, но у некоторых людей реакция на ожог может быть ярче: зуд, покраснение и другие неприятные симптомы.

Как быстрее вылечить ожог от крапивы: инструкция для самопомощи
© Unsplash

Что делать при ожоге крапивой

Действовать тут надо так же, как при любом другом химическом ожоге, рассказал «Комсомольской правде» врач-дерматолог Павел Ворожейкин:

  • перестать контактировать с растением;
  • удалить (если есть) «застрявшие» волоски крапивы;
  • промыть травмированное место проточной водой;
  • обмыть это же место слабоконцентрированным раствором соды (1−1,5 чайной ложки на пол-литра воды).

А если не помогло

Людям с чувствительной кожей эксперт посоветовал принять антигистаминный препарат второго поколения и нанести на раздражённое место мазь или гель с антигистаминным или гормональным действующим веществом.

Маслом, мазями и косметическими кремами место ожога мазать нельзя. Они только «запечатают» раздражитель.

К слову, о крапиве. Это очень полезное растение для костей и суставов.