Эксперты предупредили о рисках использования касторового масла

Несколько месяцев в популярной социальной сети транслируется тренд – втирание касторового масла в живот с целью избавления от лишних килограммов. Эксперты говорят, что касторовое масло, действительно, используется в медицинских целях и имеет эффект. Но жир на животе оно не растопит, при этом, его неконтролируемое использование может нанести организму вред.

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Касторовое масло изготавливается из бобов клещевины. Упоминания о нем встречаются ещё в древнеегипетских медицинских текстах: его использовали как слабительное и для лечения кожных заболеваний. Масло богато рицинолевой кислотой, которая стимулирует дефекацию. В некоторых странах оно сегодня применяется для лечения кратковременных запоров и используется для очищения кишечника перед медицинскими манипуляциями.

При этом, сказано в сообщении на MedicalXpress, весомых научных исследований, доказывающих преимущество слабительного эффекта «касторки» перед всеми остальными средствами – нет. Скудны научные доказательств и по другим назначениям касторового масла.

Касторовое масло используется в кремах для кожи, кондиционерах для волос и других косметических продуктах. Считается, что оно увлажняет, успокаивает раздраженную кожу, препятствует появлению морщин.

Однако, прием касторового масла связан с рисками. Основные побочные эффекты – спазмы в животе, рвота, вздутие живота, головокружение. Ослабленным людям, пожилым, детям, беременным, кормящим женщинам, пациентам с печеночной и почечной недостаточностью, воспалительными заболеваниями кишечника его принимать нельзя. Опасно оно и для людей с расстройствами пищевого поведения, которые могут решить использовать его для похудения. Наружное применение на кожу или волосы может вызвать аллергическую реакцию – всегда следует делать пробу на небольшом участке кожи.

Эксперты развенчивают миф о том, что втирание касторового масла в живот поможет растопить жир и уменьшит вес. Есть более безопасные и лучшие методы похудения – говорят они.