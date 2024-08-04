Что будет, если есть овсянку на завтрак целый месяц

Какое самочувствие ожидает человека, если он будет есть на завтрак овсянку целый месяц, сообщает польское издание Onet.pl. Информацией поделилась сотрудник СМИ, которая провела данный эксперимент.

Итак, женщина отметила, что каждый день ела на завтрак овсяную кашу с разными добавками: орехами, вареньем, фруктами и т. д. При этом, хотя и считается, что каша надолго обеспечивает организм энергией, вскоре после завтрака появлялось чувство голода. При этом в течение дня ей было легче сосредоточиться на выполняемых задачах. Кроме того, такие завтраки позволили сэкономить и деньги, и время. На приготовление завтрака уходило всего 5–10 минут. Каких-либо изменений во внешности, весе и самочувствии женщина не заметила. Она предположила, что и до начала эксперимента чувствовала себя хорошо, поэтому «улучшать нечего».

По словам диетолога Милены Носек, каша на воде с фруктами не является сбалансированной пищей, ведь в ней нет белка. Поэтому в кашу лучше добавить йогурт, молоко и орехи или семечки.