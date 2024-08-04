Десять признаков того, что ваша фитнес-программа не работает

Если вы уже долгое время придерживаетесь какого-то спортивного распорядка, то важно, чтобы он был эффективным. Эксперты рассказали, как понять, что фитнес-программа не приносит должных результатов.

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Вы не теряете жир. Упражнения в любом случае должны сжигать калории и повышать метаболизм. Измерять жир нужно каждый месяц с помощью штангенциркуля или других инструментов.

Вы не теряете вес. В этом случае нужно пересмотреть программу тренировок и рацион. Многие недооценивают, сколько они калорий потребляют.

Вы не становитесь сильнее. Постепенно увеличивайте вес или сопротивление при каждом упражнении. Например, если вы делаете приседания с гантелью весом 20 фунтов, то увеличьте вес до 25 фунтов на следующей неделе, затем до 30 фунтов на последующей и т. д.

Вы не восстанавливаетесь. Чем интенсивнее тренировки, тем больше времени нужно организму на восстановление.

Ваша выносливость не улучшается. В этом случае тратьте меньше времени на высокоинтенсивные тренировки и больше времени на низкоинтенсивные. Также отдыхайте хотя бы 1−2 дня в неделю, чтобы тело восстанавливалось.

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Вам становится скучно. Хорошая фитнес-программа должна быть немного однообразной, но вам не должно быть скучно до смерти.

Вы всегда чувствуете себя плохо. Вы не должны чувствовать сильную больше после тренировки. Чем лучше физическая подготовка, тем меньше боли у вас будет после занятий.

У вас что-то болит. Главная цель похода в спортзал — чувствовать себя хорошо. Ни одна хорошая программа тренировок не приводит к травмам. Она должна, наоборот, снижает вероятность получения травм.

Вы теряете мотивацию. Вам не нужно чувствовать себя за это виноватым. Хорошая фитнес-программа — это та, при которой вы можете взять дополнительный день отдыха, а на следующий вернуться в зал.

Никто вокруг не замечает, что вы занимаетесь спортом. Если окружающие не видят изменения в вашем теле, это признак, что ваши тренировки не работают.