Диетолог рассказал, каким должен быть сбалансированный рацион питания

Врач-диетолог Эльвина Док раскрыла, каким должен быть сбалансированный рацион питания человека.

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В интервью изданию «Спорт-Экспресс» она, в частности, заявила, что первый секрет здорового питания – это баланс между источниками жиров, белков и углеводов в каждом основном приеме пищи: завтрак, обед и ужин.

«При этом, если человек хочет набрать массу, упор делается на белки и сложные углеводы, если цель – похудеть, то углеводы сокращаются, но ни в коем случае не исключаются совсем».



Как отметила эксперт, оптимальным соотношением макронутриентов будет 40-50% углеводов, 25-35% белка и 20-30% жиров в течение дня.

Второй секрет сбалансированного рациона, по словам специалиста, это обеспечение организма ценными микронутриентами, минералами и витаминами.

«Их можно получить из сезонных овощей и фруктов, – пояснила Док. – Поэтому, даже если человек хочет похудеть, ни в коем случае нельзя исключать из рациона фрукты. Но и здесь также важен баланс».



Например, пояснила диетолог, на перекус можно взять любимый фрукт, орехи и греческий йогурт, такое сочетание сохраняет баланс белка, жиров и углеводов в данном приеме пищи.

К третьему секрету сбалансированного рациона отнесла регулярность. Так, завтракать она рекомендует в первые 30-45 минут после пробуждения. И уже от времени завтрака планировать необходимое количество приемов пищи в течение дня.

«Если завтрак ранний, до 8 утра, то в течение дня должно быть 4-5 приемов пищи. Если завтрак поздний, (9-10 утра), то спокойно можно обойтись завтраком, обедом и ужином. Рекомендую есть примерно в одно и то же время каждый день. При этом между приемами пищи должно пройти минимум 2,5-3 часа, чтобы все питательные вещества успели усвоиться. А ужинать следует не позднее чем за 3-4 часа до сна», – резюмировала Док.



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