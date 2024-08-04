Курага оказалась полезна для снижения кровяного давления

Трое из десяти людей во всём мире страдают от повышенного артериального давления. При этом половина людей с этой болезнью даже не знают, что она у них есть. Оказалось, что защититься от неё помогает один перекус.

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Из-за высокого кровяного давления у человека со временем могут развиться болезни почек, сердца, инсульт, инфаркт, сердечная недостаточность. Одна из причин этого состояния — неправильное питание.

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Чтобы снизить артериальное давление, нужно сократить потребление соли или уменьшить её воздействие на организм. Для этого нужно есть продукты, содержащие много калия.

Большое количество калия содержится в кураге. Это около 1,2 г на 100 г этого продукта. Известно также, что сушёный абрикос благотворно воздействует на здоровье сердца, глаз, иммунитет, снижает вероятность развития сахарного диабета.

Способствуют уменьшению показателей кровяного давления и другие продукты. Это бананы, ягоды, свёкла, тёмный шоколад, киви, арбуз, овёс, зелёные листовые овощи, ферментированные продукты, чеснок, чечевица, йогурт, гранат, орехи, цитрусовые, рыба, томатный экстракт.