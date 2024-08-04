Дерматолог назвал три источника бактерий, о которых не стоит забывать

Дерматолог из Нью-Йорка Чарльз Пьюза в в TikTok поделился полезным советом, как реже болеть. По мнению врача, важно обратить внимание на 3 источника бактерий, которые обычно не принимают всерьез.

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«Знаете ли вы, что крышки большинства банок заражены бактериями и плесенью? Я всегда очищаю их, прежде чем брать в рот», — рассказал эксперт, демонстрируя алюминиевую банку с напитком.



Согласно исследованиям, достаточно тщательно промыть банку водой из-под крана и протереть сухой салфеткой.

«Кто-нибудь еще боится дверных ручек? Большинство из них полны бактерий, поэтому я никогда к ним не прикасаюсь», — объяснил эксперт.



Это не повод для паранойи, однако важно не забывать мыть руки после посещения общественных мест. В качестве альтернативы можно использовать брелок, чтобы нажимать на кнопки в лифте, а двери открывать с минимальным участием рук. Дверные ручки в собственном доме специалисты советуют вымыть теплой водой со средством для мытья посуды — это самый простой и достаточно эффективный способ.

Кроме того, доктор Пьюза призвал дезинфицировать телефон спиртовой салфеткой дважды в день, включая экран. Пропитка или дезинфицирующее средство должны содержать не менее 70% изопропилового спирта — этой концентрации будет достаточно для уничтожения микробов на поверхности телефона.