Мужчинам и женщинам: какое нижнее белье выбрать

Уролог Сосновский: нижнее белье нужно подбирать по размеру. К выбору трусиков и бюстгалтеров нужно подходить с пониманием того, что красота — не главное. Главное, чтобы они были безопасными для нашего здоровья и удобными. Ведь эти элементы одежды мы носим 24/7. Разбираемся, каким критериям должно соответствовать нижнее бельё, чтобы не навредить здоровью.

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Лучшие ткани для нижнего белья

Как рассказал «Доктору Питеру» уролог-андролог Станислав Сосновский, лучше всего, если бельё сшито из натуральных тканей. Это шёлк, шерсть, хлопок и его разновидности. Подойдёт также и искусственный модал, так как это гипоаллергенная ткань с нежной шелковистой поверхностью.

Небольшое количество синтетики приветствуется. Благодаря ей белье не теряет форму после стирки.

Хорошее бельё: признаки

Материал изделия мягкий;

Ткань обладает высокой плотностью;

Натуральный состав;

Достаточно плотное прилегание к телу;

Упругость и эластичность изделия.

Эксперт также посоветовал не носить на постоянной основе стринги, лифчики с push-up эффектом и утягивающее бельё. Плюс бельё всегда должно быть по размеру и не должно оказывать чрезмерного давления на кожу.

Почему нельзя носить синтетику

Синтетические трусики могут спровоцировать дерматит и зуд, а также создать парниковый эффект из-за чего могут активизироваться инфекционно-воспалительные процессы (вагиноз или молочница).

Как часто менять бельё

Трусы и мужчинам, и женщинам нужно менять каждый день, а иногда и дважды в день. Бюстгальтер в жару допустимо носить всего два дня, а в осенне-зимний сезон, если женщина не потеет, — 3−4 дня.

Ранее «Секрет» рассказывал, что тесные трусы для мужчин — очень коварная вещь. Может дойти даже до импотенции. Подробности читайте в этом материале.